قرار عاجل.. تدريس مادة جديدة في مدارس التعليم الصناعي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، أنه في العام الدراسي الجديد 2025/2026 في مدارس التعليم الصناعي يتم استحداث مادة الجدارات البيئية كمادة أساسية .



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بناءاً على خطة الدراسة الاسبوعية لعام 2025/2026 في المدارس الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات للمناهج القائمة على منهجية الجدارات المهنية ، والواردة إلينا من الإدارة العامة للتعليم الصناعي، والتي استحدث فيها مادة الجدارات البيئية كمادة جدارات أساسية ( تكون عدد 1 ساعة للصف الأول ) .

وشددت وزارة التربية والتعليم على الموافقة على إسناد مادة الجدارات البيئية لتوجيه ومعلمي الحاسب الآلي الصناعي .

وقررت الوزارة في خطاب للمديريات التعليمية، بتحديد مدرسة زراعية بكل مديرية لتطبيق الدراسة بنظام الخمس سنوات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني لتطوير البرامج الدراسية لتعزيز الجدارات المهنية للطلاب بما يلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية متضمنا تطوير المحتوى العلمي واعتماد برامج دراسية جديدة تراعي التخصصات الحديثة، بما يسهم في رفع جودة التعليم الفني لتطبيقها بالمدارس الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس للصفوف الرابع - الخامس وذلك بعد توافر مقومات التشغيل.

وأكدت أنه بناء على ما ورد في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 42 لسنة 2022 والتي تنص على يسمح للخريجين الحاصلين على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية - نظام السنوات الثلاث فئة فني بالتقدم لبرامج فني أول متقدم، مدتها عامان دراسيان المبنية على منهجية الجدارات المهنية، وذلك في البرامج المرتبطة بما تمت دراسته خلال فئة فني بعد استيفاء شروط التقدم والإجراءات اللازمة التي يصدر بها قرار وزاري".

وطالبت بموافاتها بمدى توافر مقومات تشغيل البرامج بالمدارس الثانوية الزراعية الفنية المتقدمة ( نظام السنوات الخمس الصفوف الرابع - الخامس للمديرية وكذلك إرسال إفادة باسم مدرسة واحدة تستهدف لتطبيق هذه البرامج وفقا لمقومات التشغيل المتاحة

على جانب آخر ، فتحت المدارس الدولية اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025 أبوابها لإستقبال الطلاب وبدء العام الدراسي الجديد 2026 .

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الدولية

وقررت وزارة التعليم، بدء العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الدولية اليوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025 ، عقب اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مع مجلس إدارة جمعية المدارس الدولية، والذي انعقد مؤخراً بهدف استكمال التحضيرات اللازمة، وتدريس المناهج الدراسية بشكل فعال.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصر

وقررت الوزارة ، أن يكون موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد :

مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا

عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026

موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.

إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026

امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.