"الوزير":وصول أوناش عملاقة لتعزيز قدرات محطة "هاتشيسون" بميناء السخنة
الغندور: "الحكم الإسباني هيحكم المباراة غصب عن بيراميدز حتى لو اعترض"
قبل وفاته.. شاهد ماذا قال اللواء شريف زهير لـ الرئيس السيسي؟
من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل
جيش الاحتلال: سلاح الجو يتصدى لطائرة مسيرة أُطلقت من اليمن
حكاية عمار.. طفل سوهاج يرحل شهيدًا للشجاعة ببورسعيد
1367لجنة.. استمرار التصويت باليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ
في ثاني أيام جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ..غرامة 500 جنيه عقوبة عدم التصويت
مرسى مطروح تحدد شواطئ غير مسموح نزول البحر فيها.. اعرف التفاصيل
الإيجار التمليكي2025.. شروط تخصيص شقة بديلة لـ الايجار القديم
برلمانية: دخول الكتان مرحلة التصنيع بدلًا من تصديره خامًا «ضرورة» لتعزيز المنتج المحلي
ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك
أخبار البلد

الموعد النهائي لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس .. تفاصيل رسمية

موعد بدء الدراسة 2026
موعد بدء الدراسة 2026
ياسمين بدوي

الموعد النهائي لبدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 .. يتساءل عنه طلاب المدارس وأولياء أمورهم ، بعد تداول أنباء كثيرة على فيس بوك ، تزعم تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 

من جانبها حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس الرسمية والخاصة والدولية ، نافية صدور أي قرارات بتغيير الموعد المعلن حتى الآن

موعد بدء الدراسة 2026 للمدارس الحكومية والخاصة

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، فمن المقرر أن يكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في يوم 20 سبتمبر 2025 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة 

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 للمدارس الدولية

كما تقرر رسميا أن يكون وأن يكون موعد  موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026  في المدارس الدولية يوم 7 سبتمبر 2025.

العام الدراسي الجديد 2026 في المدارس .. الخريطة الزمنية

 - موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الأول : من 20 سبتمبر 2025 لـ 22 يناير 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول : 88 يوم بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل : من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

- إجازة نصف العام 2026 : مدتها أسبوعان تبدأ من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

- موعد بدء الدراسة في المدارس في الفصل الدراسي الثاني : من 7 فبراير 2026 حتى 11 يونيو 2026

- عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثان 84 يوما بعد حذف أيام الجمع والسبت والاجازات الرسمية

- إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصلين الأول والثاني : 88 + 84 = 172 يوما

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026 لصفوف النقل من 16 مايو 2026 حتى 24 مايو 2026

- بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني : من 4 يونيو 2026 حتى 11 يونيو 2026

- امتحانات الدبلومات الفنية 2026 : بدء التجهيز لها الاحد الموافق 31 مايو 2026

- امتحانات الثانوية العامة 2026 : من السبت 20 يونيو 2026

- موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي : من 20 ابريل 2026 حتى 22 ابريل 2026

-موعد التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي ( عقد جميع امتحانات المواد خارج المجموع عملي وانشطة ومستوى رفيع ولغة ثانية) من 11 مايو 2026 حتى 13 مايو 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )

العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد 2025 2026 العام الدراسي المدارس

