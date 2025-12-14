عبد الرؤوف يعقد جلسة فنية مع لاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود

عقد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقبلة ببطولة كأس عاصمة مصر.

واستعرض المدير الفني خلال الجلسة برنامج الإعداد للمباراة، وشرح عددًا من الجوانب الفنية والخططية التي سيتم التركيز عليها خلال التدريبات، مطالبًا اللاعبين بالتركيز الشديد وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في اللقاء المقبل.

وشهد المران انتظام محمود حمدي "الونش" ومحمد عواد في التدريبات الجماعية، عقب عودتهما من المشاركة مع منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب، حيث شارك الثنائي في الفقرات البدنية والفنية بشكل طبيعي.

وخصص الجهاز الفني فقرة بدنية تحت قيادة نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، تضمنت تدريبات متنوعة بجانب تدريبات بالكرة، قبل الانتقال إلى فقرة فنية ركز خلالها الجهاز الفني على بعض الجوانب الخططية، مع توجيه التعليمات للاعبين.

واختتم المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين، في إطار الاستعداد الجاد للمواجهة المقبلة.

ويستعد الزمالك لملاقاة حرس الحدود يوم 20 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.