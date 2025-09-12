قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي
المقاولون 2011 يفتتح الدوري بالفوز على زد إف سي بثنائية نظيفة
تعاون عسكري ضخم بين بريطانيا وبولندا بسبب روسيا | تفاصيل مهمة
وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بشكل دائم
العمل توجه بالتحقيق في أحداث وفاة رضيعة داخل مصنع نسيج بالإسكندرية
بالإنفوجراف | أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع
أستاذ بجامعة حلوان | اعتماد تقنية "مدكور" عالميًا في مناظير الجهاز الهضمي
الصحة تكشف تطورات أزمة وفاة سيدة وإصابة آخرين بسبب وجبة طعام
ياسمين عز للزوجات: اعملي لجوزك ليالي بيروت ولو متعرفيش روحي بيت أهلك
أبو العينين: الحل في حل الدولتين مافيش غيره
مفترق طرق تاريخي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح حل الدولتين
أخبار البلد

أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها

ياسمين بدوي

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن قرار زيادة مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات، وإلزام أولياء الأمور بشراء كتب المدارس التجريبية من المدارس بأسعار مرتفعة، قرار غير منصف ويزيد الأعباء المالية على الأسر، خاصة مع بداية العام الدراسي.

وقالت  مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور في بيان رسمي لها :  أن في الأعوام السابقة كان ولي الأمر يستطيع شراء هذه الكتب من الخارج بسعر أقل ودون إلزام، أما الآن أصبح الشراء إجباري من المدرسة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في إجمالي المصروفات.

وأضافت  مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور : إن توزيع مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات على أربعة أقساط غير متساوية يمثل عبئاً كبيراً وإرهاقاً مادياً على ولي الأمر، خاصة إذا كان لديه طفلان أو أكثر في نفس المدرسة، مما يضاعف الأعباء المالية على الأسرة".

وتساءلت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور  : "لماذا يتم إجبار ولي الأمر على شراء الكتب من المدارس الرسمية والمتميزة للغات وعدم ترك حرية الاختيار له للشراء من أماكن أقل سعراً؟ خاصة مع المبالغة في الأسعار، علماً بأن ولي الأمر يضطر بعد ذلك إلى شراء كتب خارجية إضافية لضمان استفادة أبنائه من الشرح والتدريب، وهو ما يضاعف التكلفة أكثر".

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور  على أن الكتاب المدرسي بحاجة إلى تطوير شامل ليكون متكاملاً ويغطي جميع الأسئلة والتدريبات، بما يتيح للطالب الاستفادة الكاملة منه دون الحاجة إلى اللجوء لمصادر خارجية.


وطالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وإئتلاف أولياء الأمور، وزارة التربية والتعليم بمراجعة قرار زيادة مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات، وإلزام أولياء الأمور بشراء كتب المدارس التجريبية من المدارس بأسعار مرتفعة ، ومراعاة الظروف الاقتصادية للأسر المصرية، ووضع آلية عادلة تضمن حرية ولي الأمر في اختيار شراء الكتب من المدرسة أو من خارجها، مع ضرورة العمل على تطوير الكتاب المدرسي لتخفيف الأعباء المادية على الأسر.

أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات 

- كي جي 1 : 830 جنيه

- كي جي 2 : 830 جنيه

-الصف الأول الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الثاني الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الثالث الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الرابع الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الخامس الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف السادس الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الأول الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثاني الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثالث الاعدادي : 1400 جنيه

المدارس الرسمية والمتميزة للغات اتحاد أمهات مصر اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم مصروفات المدارس الرسمية المدارس الرسمية

