أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن قرار زيادة مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات، وإلزام أولياء الأمور بشراء كتب المدارس التجريبية من المدارس بأسعار مرتفعة، قرار غير منصف ويزيد الأعباء المالية على الأسر، خاصة مع بداية العام الدراسي.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور في بيان رسمي لها : أن في الأعوام السابقة كان ولي الأمر يستطيع شراء هذه الكتب من الخارج بسعر أقل ودون إلزام، أما الآن أصبح الشراء إجباري من المدرسة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في إجمالي المصروفات.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور : إن توزيع مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات على أربعة أقساط غير متساوية يمثل عبئاً كبيراً وإرهاقاً مادياً على ولي الأمر، خاصة إذا كان لديه طفلان أو أكثر في نفس المدرسة، مما يضاعف الأعباء المالية على الأسرة".

وتساءلت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور : "لماذا يتم إجبار ولي الأمر على شراء الكتب من المدارس الرسمية والمتميزة للغات وعدم ترك حرية الاختيار له للشراء من أماكن أقل سعراً؟ خاصة مع المبالغة في الأسعار، علماً بأن ولي الأمر يضطر بعد ذلك إلى شراء كتب خارجية إضافية لضمان استفادة أبنائه من الشرح والتدريب، وهو ما يضاعف التكلفة أكثر".

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور على أن الكتاب المدرسي بحاجة إلى تطوير شامل ليكون متكاملاً ويغطي جميع الأسئلة والتدريبات، بما يتيح للطالب الاستفادة الكاملة منه دون الحاجة إلى اللجوء لمصادر خارجية.



وطالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وإئتلاف أولياء الأمور، وزارة التربية والتعليم بمراجعة قرار زيادة مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات، وإلزام أولياء الأمور بشراء كتب المدارس التجريبية من المدارس بأسعار مرتفعة ، ومراعاة الظروف الاقتصادية للأسر المصرية، ووضع آلية عادلة تضمن حرية ولي الأمر في اختيار شراء الكتب من المدرسة أو من خارجها، مع ضرورة العمل على تطوير الكتاب المدرسي لتخفيف الأعباء المادية على الأسر.

أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

- كي جي 1 : 830 جنيه

- كي جي 2 : 830 جنيه

-الصف الأول الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الثاني الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الثالث الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الرابع الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الخامس الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف السادس الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الأول الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثاني الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثالث الاعدادي : 1400 جنيه