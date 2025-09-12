ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

حالة من الغضب أثيرت خلال الساعات الأخيرة بين أوساط أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية لغات بعد إعلان زيادة مصروفات المدارس الرسمية لغات وارتفاع أسعار الكتب المدرسية .

وأكد أولياء الأمور عبر جروباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ، أنهم يستغيثون بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قائلين : نحن أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات (التجريبية) فوجئنا هذا العام بزيادة كبيرة في المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى إلزام أولياء الأمور بشراء الكتب المدرسية كاملة دون إتاحة حرية الاختيار كما كان في الأعوام السابقة.

اقرأ أيضًا:



الزيادات المفاجئة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية

وأضاف أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات (التجريبية) : إن هذه الزيادات المفاجئة لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها معظم الأسر المصرية، والتي تسعى جاهدة لتوفير أساسيات الحياة الكريمة لأبنائها ، خاصةً أن التعليم حق أصيل كفله الدستور لكل طفل، ولا ينبغي أن يتحول إلى عبء فوق طاقة الأسر.

وقال أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات (التجريبية) : أن إجبار أولياء الأمور على شراء الكتب المدرسية يعد مخالفة لمبدأ حرية الاختيار، خاصة مع توافر بدائل تعليمية حديثة (نسخ إلكترونية، مكتبات مدرسية، تبادل الكتب بين الطلاب)، وهو ما يزيد من المعاناة بلا داعٍ.

الأهالي يطالبون التعليم بإلغاء القرار

وفي هذا الإطار أكد أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات (التجريبية) أنهم يطالبون وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بما يلي :

إعادة النظر بشكل عاجل في زيادة مصروفات المدارس التجريبية.

إلغاء إلزام شراء الكتب وترك الأمر اختيارياً لولي الأمر.

وضع آلية عادلة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر المصرية.

وأصدر اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات بيانا إعلاميا عبر خلاله عن رفضه لقرار زيادة مصروفات المدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات ورفع أسعار كتب المدارس الرسمية.

وقال اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات في بيانه : نحن ندفع مصروفات المدارس الرسمية لغات في البريد مثل طلاب المدارس الحكومية العادية وبالتالي من حقنا ان نعامل نفس معاملة طلاب المدارس الحكومية الذين يتسلمون الكتب المدرسية مجانا ، فمن حقنا كأولياء أمور في المدارس الرسمية لغات نفس المعاملة، لأن الفرق الوحيد إن كتابي (الرياضيات والعلوم) بيُترجموا للإنجليزية.

وأضاف اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات : منذ بداية إنشاء المدارس الرسمية لغات ( المدارس التجريبية ) ، كنا ندفع فقط تكلفة ترجمة الكتابين العلوم والرياضيات للغة الانجليزية (Math & Science) وأصبح الاستلام مثل المدارس العادية… فبأي حق يتم فرض مصاريف جديدة علينا وإجبارنا على دفع ثمن الكتب مرتين (مرة بالبريد ومرة في المدرسة)؟

وقال اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات : نحن متعاقدون منذ سنوات على نوعية تعليم محددة وبمصاريف معينة، ووفقًا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" لا يحق تعديل الشروط بأثر رجعي ، وفي حال إقرار أي تعديل في القوانين، فينطبق التعديل فقط على الطلاب الجدد

وأخيرا أعلن اتحاد أولياء أمور المدارس الرسمية لغات مطالبه من وزير التربية والتعليم والتي تمثلت فيما يلي :

الإبقاء على نفس قيمة المصروفات المتفق عليها وقت التعاقد.

دفع قيمة ترجمة الكتابين فقط (Math & Science).

تخفيض المصروفات الحالية لأنها أصبحت عبئًا ثقيلًا على ولي الأمر، خصوصًا لمن لديه أكثر من 3 أبناء في نفس

أول رد من التعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعيلم الفني ، بيانا عاجلا قدمت خلاله أول رد على ما أثير مؤخرا بشأن زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها : في إطار ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول المقارنة بين أسعار الكتب الدراسية للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات وأسعارها للمدارس الخاصة، تود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توضح أن أسعار الكتب الدراسية للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات تتضمن أسعار كتب المستوى الرفيع في اللغات للفصلين الدراسيين، في حين لا تتضمن أسعار الكتب الدراسية للمدارس الخاصة كتب المستوى الرفيع.

عدم ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات وإتاحة التقسيط على 4 أقساط

وأضاف بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن توضح أنها اتخذت خطوة للمرة الأولى بتوجيهات من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات، وتيسيرا على أولياء الأمور فقد تم تقسيم المصروفات الدراسية بما في ذلك مصروفات الكتب الدراسية على أربعة أقساط.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يأتي هذا التوضيح ردا على تداول عدد من المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم على توضيح كافة المعلومات بشفافية والرد على كافة الاستفسارات.

مصروفات المدارس التجريبية 2026

كي جي 1: 2427.43 جنيها

كي جي 2: 1875 جنيه

الصف الأول الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الثاني الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الثالث الابتدائي : 2125 جنيها

الصف الرابع الابتدائي : 2425 جنيها

الصف الخامس الابتدائي : 2425 جنيها

الصف السادس الابتدائي : 2425 جنيها

الصف الأول الاعدادي : 2645 جنيها

الصف الثاني الاعدادي : 2645 جنيها

الصف الثالث الاعدادي : 2445 جنيها

أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

- كي جي 1 : 830 جنيه

- كي جي 2 : 830 جنيه

-الصف الأول الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الثاني الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الثالث الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الرابع الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الخامس الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف السادس الابتدائي : 1030 جنيه

- الصف الأول الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثاني الاعدادي : 1500 جنيه

- الصف الثالث الاعدادي : 1400 جنيه