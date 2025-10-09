أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

يحذر خبراء التغذية من تناول بعض الأطعمة الشائعة على معدة فارغة، خاصة في الصباح، إذ يمكن أن تسبب هذه العادة مشكلات في الجهاز الهضمي مثل: الحموضة، الانتفاخ، واضطراب سكر الدم.
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي يُنصح بتجنبها عند الاستيقاظ، وفقًا لما نشر في موقع Food NDTV، OnlyMyHealth، وتشمل ما يلي :
ـ الحمضيات:
مثل البرتقال والجريب فروت والليمون، لاحتوائها على أحماض قوية قد تُهيّج بطانة المعدة وتسبب حرقة أو ارتجاعًا، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من التهابات المعدة أو القرحة.
ـ القهوة:
شرب القهوة على معدة فارغة قد يحفز إفراز الحمض المعدي، مما يؤدي إلى حرقة المعدة أو تهيج الجهاز الهضمي، حتى لو كانت بدون كافيين.
ـ الأطعمة الحارة والتوابل القوية:
تناول الفلفل أو الأطعمة الغنية بالتوابل صباحًا قد يسبب تهيجًا للغشاء المخاطي للمعدة ويؤدي إلى آلام أو شعور بالحرقة.
ـ الأطعمة السكرية والحلويات:
تناول السكريات على معدة خالية يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم ثم انخفاضه فجأة، ما يسبب الشعور بالتعب والجوع واضطراب المزاج.
ـ الخضروات النيئة:
الألياف الصلبة الموجودة في الخضروات النيئة قد تكون صعبة الهضم على معدة فارغة، ما يؤدي إلى انتفاخ أو غازات أو اضطراب في الأمعاء.
ـ اللبن الزبادي:
تناوله على معدة خالية قد يقلل من استفادة الجسم من البكتيريا النافعة، كما قد يتفاعل مع حمض المعدة مسبّبًا شعورًا بعدم الراحة لبعض الأشخاص.
ـ المشروبات الغازية:
تسبب زيادة الغازات في المعدة وقد تؤدي إلى ألم وانتفاخ واضطراب في الجهاز الهضمي.
ـ الطماطم:
تحتوي على أحماض وتانينات قد تهيّج المعدة إذا تم تناولها على معدة فارغة، خاصة عند الأشخاص ذوي المعدة الحساسة.
ـ الموز:
رغم فوائده، إلا أن بعض الخبراء يحذرون من تناوله على معدة فارغة لأنه قد يرفع مستويات المغنيسيوم والبوتاسيوم في الدم بشكل غير مناسب.
نصائح هامة لتناول وجبات صحية في الصباح
ـ تناول وجبة خفيفة مثل قطعة توست أو كوب من الشوفان قبل القهوة أو العصائر الحمضية يقلل من تأثيرها السلبي.
ـ تجنب الأطعمة السكرية صباحًا وابدأ اليوم بوجبة متوازنة تحتوي على بروتين وألياف.
ـ الأشخاص المصابون بالتهاب المعدة أو الارتجاع المعدي المريئي عليهم الحذر بشكل خاص من هذه الأطعمة.