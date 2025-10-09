قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

هل يعطل سموتريتش وبن غفير موافقة حكومة نتنياهو على اتفاق غزة ؟

نتنياهو وسموتيريتش
نتنياهو وسموتيريتش

من المتوقع أن يُعارض شركاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في تصويت مجلس الوزراء اليوم، لكن من المرجح أن يُقرّ الاتفاق، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين لشبكة CNN.

يُشير المسؤولون إلى أن نتنياهو سيعقد اجتماعًا لمجلس الوزراء الأمني ​​قبل أن يترأس اجتماعًا حكوميًا موسعًا للموافقة على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

ستُعقد الاجتماعات وسط انتقادات لاذعة من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين من المُقرر أن يُعارضا اتفاق وقف إطلاق النار.

تُقدّر مصادر مُقربة من نتنياهو أن الوزراء الستة من أحزابهم سيُصوّتون ضد الاتفاق.

مع ذلك، من المُتوقع أن يحصل نتنياهو على أغلبية واضحة بفضل دعم وزراء من حزبه الليكود وبالتالي، من المُرجّح أن تُشكّل الاجتماعات في المقام الأول صمام ضغط لحلفاء نتنياهو السياسيين المتشددين، الذين تم تهميشهم تمامًا خلال الأسبوعين الماضيين من المفاوضات، وفقًا للمصادر.

أُجريت المحادثات حصريًا من قِبل مكتب نتنياهو وأقرب مُقرّب له ومبعوثه، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

في منشور على منصة إكس هذا الصباح، أعلن سموتريتش أن حزبه "لن ينضم إلى الاحتفالات السابقة لأوانها ولن يُصوّت لصالح الاتفاق"، مُشيرًا إلى "مخاوف جسيمة بشأن عواقب إخلاء السجون وإطلاق سراح الجيل القادم من قادة الإرهاب".

ووفقًا لمصدرين إسرائيليين، أكد نتنياهو لبن غفير وسموتريتش في الأيام الأخيرة أنه لن يُطلق سراح "شخصيات رمزية" مثل مروان البرغوثي كجزء من الاتفاق. 

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ وزراءه أيضًا أن إسرائيل والولايات المتحدة مُنسّقتان تمامًا بشأن نزع سلاح حماس ونزع سلاح غزة "في عملية تُنفّذ معنا".

سموتريتش بن غفير حكومة نتنياهو اتفاق غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي

