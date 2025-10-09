قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

قيادي في حماس: لم نعقد لقاءات مباشرة مع الوفد الإسرائيلي بـ شرم الشيخ

ناصر السيد

قال مصدر قيادي في حماس، إن الحركة تجري حوارا وطنيا مع الفصائل لتوحيد الموقف من رد الاحتلال الإسرائيلي على كشوف أسرى المقاومة.

وأضاف المصدر أن حماس سلمت صباح اليوم ردها النهائي للوسطاء بشأن التوقيتات الزمنية لتطبيق 

اتفاق غزة، موضحا أن الوسطاء يواصلون جهودا مكثفة لإنجاز ملف قوائم الأسرى خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن الرد النهائي للوسطاء يشمل الموعد المحدد لبدء سريان اتفاق إنهاء الحرب، وأن المفاوضات بشأن قوائم الأسرى ما زالت متواصلة حتى الآن.

وأضاف "ننفي بشكل قاطع عقد أي لقاءات مباشرة مع الوفد الإسرائيلي خلال مفاوضات شرم الشيخ"، ومؤكدا أن اللقاءات في شرم الشيخ جرت عبر الوسطاء فقط دون حضور أو تواصل مباشر مع وفد إسرائيل.

