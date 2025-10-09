وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نية لاستئناف العدوان على غزة.. وملتزمون بخطة ترامب

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس أنه لا نية لدى تل أبيب لاستئناف العدوان على غزة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" أن إسرائيل ملتزمة بخطة ترامب للسلام في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن ساعر أنه سيصوت لصالح اتفاق السلام خلال الجلسة التي ستعقدها حكومة الاحتلال بشأن البت في الاتفاق الذي جرى التفاوض بشأنه في مدينة شرم الشيخ خلال الأيام الماضية.

وفي سياق متصل، قال مصدر قيادي في حماس، إن الحركة تجري حوارا وطنيا مع الفصائل لتوحيد الموقف من رد الاحتلال الإسرائيلي على كشوف أسرى المقاومة.

وأضاف المصدر أن حماس سلمت صباح اليوم ردها النهائي للوسطاء بشأن التوقيتات الزمنية لتطبيق

اتفاق غزة، موضحا أن الوسطاء يواصلون جهودا مكثفة لإنجاز ملف قوائم الأسرى خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن الرد النهائي للوسطاء يشمل الموعد المحدد لبدء سريان اتفاق إنهاء الحرب، وأن المفاوضات بشأن قوائم الأسرى ما زالت متواصلة حتى الآن.