ابتزاز ومنتجات مغشوشة.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة مركز تجميل مدينة نصر
هل يعطل سموتريتش وبن غفير موافقة حكومة نتنياهو على اتفاق غزة ؟
يغفر الله لعباده يومي الإثنين والخميس إلا لواحد فقط.. فمن هو؟
رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور الدولة المصرية في نجاح مفاوضات وقف الحرب بغزة
بالمستندات| 12 مليون جنيه و21 ألف دولار وراتب شهري 55 ألف جنيه.. حصيلة دعم مصر لـ كيشو
سعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025
مريض نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص لمحاولة قتل
كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح بالتبرع لنادي الزمالك
إحالة ناشر فيديو مُخِل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة
إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان
مصر أرست دعائم السلام.. مستقبل وطن يشيد بنجاح مفاوضات وقف حرب غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن دعوة الرئيس السيسي لترامب للقدوم إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
حوادث

محكوم عليه بالحبس.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء بلوجر بالقبض على نجلها

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صانعة محتوى بقيام رجال الشرطة بقسم شرطة النزهة بالقاهرة بإلقاء القبض على نجلها دون وجه حق ، وتلفيق قضية لها .

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وحقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكورة سبق إتهامها فى قضية "مشاجرة" عام 2024 وحُكم عليها بالحبس 6 أشهر ، كما تبين أنه بتاريخ 15 سبتمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من (أحد الأشخاص ونجله"طالب") بتضررهما من (3 أشخاص "أحدهم نجل القائمة على النشر" - جميعهم مقيمين بدائرة القسم ) لقيامهم بالإستيلاء على مبلغ مالى من نجل المُبلغ حال تواجده أمام مدرسته الكائنة بدائرة القسم ، وتم ضبط المشكو فى حقهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الإجتماعى قسم شرطة النزهة

