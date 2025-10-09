محكوم عليه بالحبس.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء بلوجر بالقبض على نجلها

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صانعة محتوى بقيام رجال الشرطة بقسم شرطة النزهة بالقاهرة بإلقاء القبض على نجلها دون وجه حق ، وتلفيق قضية لها .

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وحقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكورة سبق إتهامها فى قضية "مشاجرة" عام 2024 وحُكم عليها بالحبس 6 أشهر ، كما تبين أنه بتاريخ 15 سبتمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من (أحد الأشخاص ونجله"طالب") بتضررهما من (3 أشخاص "أحدهم نجل القائمة على النشر" - جميعهم مقيمين بدائرة القسم ) لقيامهم بالإستيلاء على مبلغ مالى من نجل المُبلغ حال تواجده أمام مدرسته الكائنة بدائرة القسم ، وتم ضبط المشكو فى حقهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .