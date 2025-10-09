غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بالاتجاه القادم من طريق الواحات السبت القادم

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء قيام الشركة المُسند إليها تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (وادي النيل – 6 أكتوبر) وتنفيذ أعمال رفع كوبري المشاة الخاص بمحطة مونوريل جامعة مصر، وذلك بطريق امتداد محور 26 يوليو تحديدًا في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه محور 26 يوليو.

ويستلزم ذلك غلقًا كليًا بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بالاتجاه القادم من طريق الواحات إلى محور 26 يوليو، لمدة يوم واحد فقط، وذلك يوم السبت الموافق 11 / 10 / 2025، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا.

وتوضح محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية التالية لتيسير حركة المركبات خلال فترة الغلق:

🔹 حركة سير المركبات بطريق امتداد محور 26 يوليو القادمة من طريق الواحات والراغبة في استكمال السير اتجاه محور 26 يوليو، تقوم بالدخول إلى الحارة البطيئة ثم الدخول يمينًا إلى شارع سعاد كفافي، ثم يسارًا إلى شارع رايه حتى شارع عبدالمنعم رياض، ثم يسارًا مرة أخرى إلى شارع عبدالمنعم رياض وصولًا إلى طريق امتداد محور 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وتشير محافظة الجيزة انه تم التنسيق بين الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بشكل منتظم خلال فترة التنفيذ.