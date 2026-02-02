إطلاق التيار الكهربائي بمشروعات سكنية وتوسعات عمرانية بقنا الجديدة

أعلن المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، عن إطلاق التيار الكهربائي بمنطقة التوسعات الشرقية، وتحديداً بمنطقة الـ (28) عمارة ضمن "سكن لكل المصريين"، بعد الانتهاء من تحميل التيار على الأكشاك والمحولات المغذية للعمارات، والتأكد من سلامة جميع الوصلات وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة وفقاً للمعايير المعتمدة.

وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة تسليم المشروعات السكنية مكتملة المرافق.



وأوضح رئيس الجهاز أن تشغيل التيار الكهربائي بالمنطقة يمثل خطوة هامة نحو تمكين المواطنين من استلام وحداتهم السكنية وبدء الإشغال الفعلي، مشيراً إلى أن منظومة الإنارة العامة بالمنطقة تعمل بكفاءة كاملة، بما يسهم في رفع مستوى الأمان وتحسين جودة الحياة لسكان التوسعات الشرقية.



كما أعلن المهندس ياسر عبدالله ، عن إطلاق التيار الكهربائي بنجاح في شبكة كهرباء المنطقة المطلة على الطريق الدائري بالحي السكني الثاني بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الأعمال شملت تحميل التيار على لوحات التوزيع الرئيسية، وتفعيل خلايا الخروج المغذية للمنطقة، وذلك عقب الانتهاء من كافة الاختبارات الفنية اللازمة، لضمان استقرار الجهد الكهربائي وانتظام الخدمة وفق المعايير الفنية المعتمدة.



وأضاف أن إطلاق التيار تزامن مع تشغيل منظومة الإنارة العامة لأعمدة الإنارة بالطريق الدائري ومداخل الحي الثاني، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تأمين المحاور الرئيسية بالمدينة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تشجيع الإشغال السكني بالحي الثاني، وتوفير بيئة عمرانية آمنة ومتكاملة.

وأكد المهندس ياسر عبدالله أن جهاز المدينة مستمر في استكمال أعمال التشغيل والإنارة بباقي المناطق تباعاً، مع تكليف فرق الطوارئ والصيانة بالمتابعة الدورية والمستمرة لضمان استدامة الخدمة وجودتها، وتلبية احتياجات المواطنين على الوجه الأمثل.