قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
اجتماع برئاسة مدبولي يؤكد سرعة الانتهاء من تشريع لحماية الأطفال من مخاطر السوشيال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إطلاق التيار الكهربائي بمشروعات سكنية وتوسعات عمرانية بقنا الجديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي

أعلن المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، عن إطلاق التيار الكهربائي بمنطقة التوسعات الشرقية، وتحديداً بمنطقة الـ (28) عمارة ضمن "سكن لكل المصريين"، بعد الانتهاء من تحميل التيار على الأكشاك والمحولات المغذية للعمارات، والتأكد من سلامة جميع الوصلات وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة وفقاً للمعايير المعتمدة.

وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة تسليم المشروعات السكنية مكتملة المرافق.


وأوضح رئيس الجهاز أن تشغيل التيار الكهربائي بالمنطقة يمثل خطوة هامة نحو تمكين المواطنين من استلام وحداتهم السكنية وبدء الإشغال الفعلي، مشيراً إلى أن منظومة الإنارة العامة بالمنطقة تعمل بكفاءة كاملة، بما يسهم في رفع مستوى الأمان وتحسين جودة الحياة لسكان التوسعات الشرقية.


كما أعلن المهندس ياسر عبدالله ، عن إطلاق التيار الكهربائي بنجاح في شبكة كهرباء المنطقة المطلة على الطريق الدائري بالحي السكني الثاني بالمدينة.
وأوضح رئيس الجهاز أن الأعمال شملت تحميل التيار على لوحات التوزيع الرئيسية، وتفعيل خلايا الخروج المغذية للمنطقة، وذلك عقب الانتهاء من كافة الاختبارات الفنية اللازمة، لضمان استقرار الجهد الكهربائي وانتظام الخدمة وفق المعايير الفنية المعتمدة.


وأضاف أن إطلاق التيار تزامن مع تشغيل منظومة الإنارة العامة لأعمدة الإنارة بالطريق الدائري ومداخل الحي الثاني، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تأمين المحاور الرئيسية بالمدينة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تشجيع الإشغال السكني بالحي الثاني، وتوفير بيئة عمرانية آمنة ومتكاملة.
وأكد المهندس ياسر عبدالله أن جهاز المدينة مستمر في استكمال أعمال التشغيل والإنارة بباقي المناطق تباعاً، مع تكليف فرق الطوارئ والصيانة بالمتابعة الدورية والمستمرة لضمان استدامة الخدمة وجودتها، وتلبية احتياجات المواطنين على الوجه الأمثل.

قنا الجديدة التيار الكهربائي سكن لكل المصريين المشروعات السكنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بمحيط بلدة أنصارية جنوبي لبنان

صورة أرشيفية

صب السقف .. خبير تنمية يكشف عقبة في قانون البناء الجديد 2026

الهلال

الهلال الأحمر: نقدم مزيدا من الخدمات الإغاثية لمصابي غزة

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد