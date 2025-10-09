قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الإيرانية بشأن وقف إطلاق النار في غزة

غزة
غزة
ناصر السيد

أعلنت إيران في بيان لوزارة الخارجية اليوم الخميس، دعمها لخطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي جرى التفاوض بشأنها في شرم الشيخ خلال الأيام الماضية بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية أمريكية قطرية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن طهران دأبت على دعم أي إجراء أو مبادرة تتضمن وقف حرب الإبادة الجماعية، وسحب قوات الاحتلال، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وإحقاق الحقوق الأساسية للفلسطينيين.

وأضاف بيان الخارجية الإيرانية أنه انطلاقًا من دعمها للمقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني في سبيل نيل حق تقرير المصير، سخّرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية كل إمكانياتها الدبلوماسية خلال هذين العامين، لا سيما على المستوى الإقليمي ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الأمم المتحدة، للضغط على الكيان الصهيوني وداعميه لوقف الإبادة الجماعية وخروج المحتلين من غزة.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية، إذ تُحيي ذكرى شهداء المقاومة العظام، تُؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في منع كيان الاحتلال من انتهاك ميثاقه، وتدعو جميع الأطراف إلى اليقظة والحذر إزاء خداع الكيان الصهيوني ونكثه بوعوده.

وجددت الخارجية الإيرانية التأكيد أن وقف الجريمة والإبادة الجماعية في غزة لن يُلغي مسؤولية الحكومات والمؤسسات الدولية المختصة في متابعة الواجب القانوني والإنساني والأخلاقي المشترك للمجتمع الدولي في تحقيق العدالة من خلال تحديد هوية مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ومحاكمتهم، بهدف إنهاء إفلات الكيان الصهيوني من العقاب المستمر منذ عقود.

الخارجية الإيرانية وقف إطلاق النار في غزة وزارة الخارجية حماس وإسرائيل وزارة الخارجية الإيرانية

