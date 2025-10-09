قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات : اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح شهد تقدم 341 بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب
رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة
بعد لقاء الرئيس السيسي.. ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إلى تل أبيب
حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
أخبار العالم

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الفلسطيني
فرناس حفظي

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الخميس ٩ اكتوبر ٢٠٢٥، اتصالا هاتفيا من السيد حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني لمناقشة التطورات الأخيرة المتمثلة في التوصل لاتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.

أعرب نائب الرئيس الفلسطيني عن بالغ التقدير لدور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة، معرباً عن شكره على جهود سيادته من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة والحفاظ على الحقوق الفلسطينية، ومشدداً على أنه لولا الدور المصري في تيسير ورعاية المفاوضات لما تسنى التوصل لهذا الاتفاق، معرباً عن بالغ الاعتزاز بوقوف الشعب المصري إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقد تناول الاتصال بنود الاتفاق، وما يرتبط به من ترتيبات، بما في ذلك دور السلطة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن ضرورة دعم المجتمع الدولي للسلطة الفلسطينية وجهودها باعتبارها جهة الحكم الشرعية لتمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها، معرباً عن تطلعه لأن يسهم الاتفاق في الحد من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، والبدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

