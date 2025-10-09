ابتزاز ومنتجات مغشوشة.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة مركز تجميل مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام مالكة أحد مراكز التجميل باستخدام منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى بالقاهرة.

بالفحص وبسؤال القائمة على النشر مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة ، قررت بتضررها من قيام مالكة أحد مراكز التجميل لاستخدامها منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمى نتج عنها إصابتها بتجمع دموى باليد.

أمكن ضبط المشكو فى حقها (مقيمة بدائرة القسم)، وبسؤالها أنكرت ما قررته الشاكية واتهمتها بابتزازها بمبلغ مالى نظير عدم نشر تلك المقاطع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.