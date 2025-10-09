قديم .. الداخلية تكشف حقيقة فيديو إشعال إسطوانة بوتاجاز داخل محطة وقود بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإشعال إسطوانات بوتاجاز داخل محطة وقود بدمياط.

بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم ، سبق تداوله عام 2023 ، حيث تبلغ لمركز شرطة فارسكور بدمياط آنذاك من (مالك محطة وقود – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عامل "له معلومات جنائية"– مقيم بذات العنوان) لقيامه بوضع (قش أرز ، إسطوانات بوتاجاز ) بجوار المكان المخصص لتفريغ المواد البترولية للمحطة والتهديد بحرق المحطة لخلافات مالية بينهما .

وقد تم ضبط المشكو فى حقه فى حينه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله .