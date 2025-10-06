وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة .. لهذا السبب | صور



استقبل الطيار الدكتور سامح الحنفي، وزير الطيران المدني، اليوم الإثنين الموافق ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة على رأس وفد رفيع المستوى من السادة مستشارى الهيئة، بمقر وزارة الطيران المدنى؛ على هامش توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين الهيئة وشركة مصر للطيران.

ويسعى البروتوكول إلى تقديم حزمة متميزة من الخدمات والتسهيلات لأعضاء هيئة قضايا الدولة وذويهم، تشمل:

· تنظيم رحلات الحج والعمرة.

· تأمين حجوزات تذاكر الطيران والإقامة الفندقية بأسعار استثنائية.

· تسهيل الإجراءات لتوفير تجربة سفر مريحة وفريدة.

وفي هذا الصدد، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن هذه الاتفاقية تجسّد سياسة الرعاية الشاملة التي تتبناها الهيئة، سعيًا منها لتوفير سبل الراحة والدعم لأعضائها على المستويين الوظيفي والشخصي، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم وتميزهم.

من ناحيته، أعرب الطيار الدكتور سامح الحنفي عن فخره بهذا التعاون البناء، مشيرًا إلى أن شركة مصر للطيران تضع كافة إمكانياتها لخدمة أعضاء الهيئة، تقديرًا لدورهم الوطني الهام.

كما أعرب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابطة لمصر للطيران، عن سعادته بهذا البروتوكول والتعاون المثمر لخدمة السادة أعضاء الهيئة.

وتأتي هذه الشراكة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، لتمثل نواة لشراكات أوسع تهدف إلى إضفاء طابع التميز والجودة على الخدمات المقدمة للمواطن المصري، في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وفى ختام الفعاليات، تم تبادل الدروع التذكارية اعتزازاً وتقديراً.