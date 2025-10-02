قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع الإجراءات الجنائية
ننشر.. تشكيل لجنة إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها
إدارة أحادية تخلق أزمات.. سوء إدارة سد النهضة يهدد السودان
حوادث

بروتوكول تعاون بين جهاز مستقبل مصر وهيئة قضايا الدولة لتعزيز التعاون القانوني

جهاز مستقبل مصر
جهاز مستقبل مصر
كتب إسلام دياب:

شهد المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور بهاء الغنام، الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز والهيئة بهدف تعزيز الدعم القانوني لمشروعات الجهاز، بما يساهم في حماية الاستثمارات والأصول، ويسهم في تحسين بيئة العمل المؤسسي بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.

بروتوكول تعاون بين جهاز مستقبل مصر وهيئة قضايا الدولة لتعزيز التعاون القانوني 

وقع البروتوكول المستشار وليد صالح، ممثلًا عن هيئة قضايا الدولة، و اللواء مهندس خالد صلاح، ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويهدف البروتوكول إلى تحقيق تعاون متكامل بين الطرفين في العديد من المجالات الحيوية التي تدعم مشروعات الجهاز.

يتضمن البروتوكول توفير هيئة قضايا الدولة، المشورة القانونية لمشروعات الجهاز لضمان حماية الاستثمارات وتيسير الإجراءات القانونية المتعلقة بها، كما يهدف إلى تسوية المنازعات المحتملة والحد من نشوبها من خلال آليات قانونية فعالة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية الوطنية، علاوة على ذلك، يركز البروتوكول على تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية للرفع من كفاءة الأداء الإداري والفني، بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الإداري للدولة.

كما أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هذه الشراكة تأتي في إطار الدور الوطني لهيئة قضايا الدولة لدعم مؤسسات الدولة الاستراتيجية، وخاصة جهاز مستقبل مصر الذي يعد أحد ركائز تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن البروتوكول سيمكن الهيئة من تقديم خبراتها القانونية والتدريبية لحماية أموال الجهاز وضمان سير عملياته بكفاءة عالية.

من جانبه أكد الدكتور بهاء الغنام، الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن توقيع البروتوكول مع هيئة قضايا الدولة يمثل خطوة في تعزيز الإطار القانوني لمشروعات الجهاز، ويعكس التزامه بتوفير حماية قانونية شاملة لمشروعاته، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا لأهمية البروتوكول في تسريع تنفيذ المشروعات وضمان استدامتها، ويعزز الثقة لدى المستثمرين والشركاء المحليين والدوليين، وكذلك تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لرؤية مصر 2030.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار رؤية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية مستقرة، مما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وتفعيل البروتوكولات الموقعة مع مختلف الهيئات الحكومية، بما يضمن تعزيز الكفاءة المؤسسية وتبسيط الإجراءات وتطوير آليات العمل بين جميع الأطراف.

قضايا الدولة جهاز مستقبل مصر المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدول مستقبل مصر

