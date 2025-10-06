قضايا الدولة: انتخاب العناني انتصارًا جديدًا لمصر في السادس من أكتوبر

قدم المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس قضايا الدولة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة فوز الدكتور خالد العناني بجدارة بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال انتخابات المجلس التنفيذي في دورته الـ٢٢٢ التي عُقدت اليوم بمقر المنظمة في باريس.

وأكد مدكور أن فوز المرشح المصري بهذا المنصب الرفيع، يُعد انتصاراً جديداً لمصر في يوم السادس من اكتوبر المجيد الذي تستحقه أم الحضارات بتاريخها المجيد عبر العصور، وتتويجًا لجهود القيادة السياسية، وجهود الدبلوماسية المصرية، وتقديرًا دوليًا لما تمتلكه مصر من كفاءات علمية وإدارية بارزة.

كما تقدم مدكور ، بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني على هذا الاستحقاق المشرف، متمنياً دوام التوفيق والنجاح في أداء مهمته الدولية، بما يعزز من دور منظمة اليونسكو في خدمة قضايا التعليم والثقافة والعلوم.

كما هنىء مدكور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونيسكو وممثل مصر في المجلس التنفيذي للمنظمة بهذا الفوز المشرف على المستوى الدولي.

سائلا وجميع مستشاري الهيئة المولى عز وجل أن يديم على مصر وأبنائها الانتصارات في الداخل والخارج وأن يحفظها من كل سوء.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.