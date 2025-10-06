تفاصيل جديدة بشأن 4 طلاب متهمين بالتعدي على الطلاب وسرقتهم بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس 4 طلاب مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامهم بالتعدى على الطلاب أمام إحدى المدارس وممارسة أعمال البلطجة وسرقتهم "كرهاً" بالقاهرة.



تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على الطلاب أمام إحدى المدارس وممارسة أعمال البلطجة وسرقتهم "كرهاً" بالقاهرة.









بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 4 طلاب مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية،،وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.