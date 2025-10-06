يتعاطون المخدرات فى المقهى .. القبض على 4 أشخاص بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإدارة مقهى لتعاطى المواد المخدرة بدمياط .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو 4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط ، وبحوزتهم ( الأدوات المستخدمة فى التعاطى وكمية من المواد المخدرة) ، وبمواجهتهم قرر أحدهم أنه مالك المقهى "بدون ترخيص" وتردد الباقى على المقهى لتعاطى المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، والتنسيق مع الجهات المختصة لغلق المقهى المشار إليه.





