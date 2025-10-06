سايس يطارد قائد سيارة رفض دفع مبلغ مالى له.. وتحرك فورى من الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام منادى سيارات بإستقلال دراجة نارية ومطاردة قائد سيارة لرفضه دفع مبلغ مالى له رغماً عنه ومحاولة التعدى عليه حال تصويره بمنطقة أكتوبر بالجيزة.





بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط المذكور (عاطل "لايحمل رخصة قيادة"– مقيم بمحافظة الجيزة) والدراجة النارية المستخدمة ، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الواقعة.





