رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري

استقبل اليوم القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بديوان محكمة النقض الأستاذ/ محمد الاتربي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري – ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية ، وذلك لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.



جاء ذلك بحضور القاضي/ محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، القاضي/ خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامى لرئيس مجلس القضاء الأعلى .



وقد صاحب الأستاذ / محمد الاتربي وفداً رفيع المستوى ضم كلا من الاستاذ محمد شعبان وكيل محافظ البنك المركزي، الأستاذ/ اشرف شعبان المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر ، الاستاذ عمرو القلش مدير عام اتحاد بنوك مصر

و خلال اللقاء، أشاد الأستاذ/ محمد الأتربي بالدور الرائد لمحكمة النقض في ترسيخ العدالة وإرساء المبادئ القضائية لاستقرار الأسواق المالية في الدولة المصرية، وأضاف أن القوة الاقتصادية والمالية تستند بشكل أساسي إلى سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي. كما ثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها محكمة النقض لتوحيد المبادئ القانونية، الأمر الذي يدعم بيئة الاستثمار الآمنة والجاذبة في البلاد، ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

من جانبه، عبر القاضي عاصم الغايش عن شكره وتقديره، مشيدًا بدور البنك الأهلي المصري الرائد في دعم الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة للدولة .

وفى ختام اللقاء أعرب الأستاذ / محمد الأتربي عن خالص تمنياته للسادة القضاة ورجال النيابة العامة بالتوفيق فى أداء رسالتهم السامية في إعلاء مبادىء العدالة وترسيخ القانون.



وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان دروع تذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل ورغبة في استمرار التعاون المثمر بين المؤسستين.