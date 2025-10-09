وزير الخارجية السعودي يصل إلى باريس للمشاركة في الاجتماع بشأن خطة ترامب

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزیر الخارجية السعودي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن الخطة الأمريكية لغزة والخطوات المقبلة من أجل وقف إطلاق النار.

ويعقد اجتماع باريس بمشاركة وحضور وزراء خارجية وممثلي عددٍ من الدول العربية والإسلامية والأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، توجه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الذي يعد امتدادا للمؤتمر الذي انعقد في شهر سبتمبر الماضي بولاية نيويورك الأمريكية وأعلن خلاله عن اعتراف 10 دول بالدولة الفلسطينية وجاء برعاية فرنسية سعودية.