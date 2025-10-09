الخارجية: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء حرب غزة هو نجاح للدولة المصرية بالكامل

أكد السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء حرب غزة هو نجاح للدولة المصرية بالكامل.

وقال تميم خلاف في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" مصر كانت طوال عامين السند الحقيقي للفلسطينيين واستضافت العديد من جولات التفاوض".

وتابع المتحدث باسم الخارجية:" التطورات الأخيرة بالمنطقة أثبتت صحة الرؤية المصرية بشأن ضرورة إنهاء الأزمات من جذورها".

وأكمل المتحدث باسم الخارجية : مصر أكثر دولة قدمت مساعدات لغزة منذ بدء الحرب بواقع 700 ألف طن".

ولفت تميم خلاف:": اتفاق شرم الشيخ سيعمل على مضاعفة عدد الشاحنات الداخلة لغزة".

