فن وثقافة

مادلين طبر تهنئ غزة بوقف الحرب: عودة نسيم الأمان

يمنى عبد الظاهر

أعربت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عن بالغ سعادتها وفخرها بوقف الحرب في قطاع غزة، موجهة تهنئة خاصة إلى أهالي غزة وفلسطين لـ"عودة نسيم الأمان" بعد أيام وصفتها بـ"العصيبة من الألم والصمود".

وأكدت طبر أن الشعب الفلسطيني "أثبت للعالم أن إرادة الحياة أقوى من كل الدمار"، مشيدةً بقدرته على "النهوض من تحت الركام ليحيا مرفوع الرأس، شامخًا بكرامته وحقّه".

كما وجهت الفنانة اللبنانية تحية خالصة إلى جمهورية مصر العربية وقيادتها الحكيمة، ووصفتها بأنها كانت وما زالت "بوابة السلام وراعية الجهود الإنسانية والسياسية"،  كما ثمنت دورها في وقف نزيف الدم وفتح معابر الرحمة والإغاثة.

واختتمت مادلين طبر كلماتها بالدعاء أن يكون هذا الوقف "بداية عهد سلام دائم وعدالة حقيقية"، تعيد الأمن لكل بيت فلسطيني والأمل لكل قلب، مؤكدة: "المجد لغزة الصامدة، والتحية لمصر"

قطاع غزة وفلسطين تهنئة خاصة إلى أهالي غزة مادلين طبر

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

فوائد الزعتر الصحية المتعددة

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

حسن شحاته

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية

