حفيد الفايكنج يصل القاهرة لتدريب الأهلي في ذلك الموعد!!
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بدور مصر في إنهاء الحرب على غزة

القسم الخارجي

رحّبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية وأطراف دولية، معتبرةً إياه خطوة أولى نحو إنهاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من عامين، مؤكدةً أن صمود الشعب ومقاومته هو الذي فرض هذا الاتفاق وكسر آلة الحرب الصهيونية.

وفي بيان رسمي، قالت الجبهة إن هذا الاتفاق "يجسد ثمرة صمود أسطوري لشعبنا ومقاومتنا التي واجهت العدوان بكل شجاعة وثبات رغم الدمار والحصار"، مشددة على أن "ما تحقق اليوم لم يكن منة من أحد، بل نتيجة مباشرة لتضحيات أبناء غزة الذين دفعوا ثمناً باهظاً من دمائهم وبيوتهم وكرامتهم في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية".

وأشادت الجبهة بـ"الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر وقطر وتركيا وسائر الدول العربية، إضافة إلى الحراك الدولي الذي ساهم في الوصول إلى هذا الاتفاق"، مؤكدة أن الوساطة المصرية لعبت دوراً محورياً في تذليل العقبات وضمان تثبيت الهدنة.

وأكد البيان أن الجبهة الشعبية تعمل حالياً مع جميع الفصائل الفلسطينية، وبرعاية مصرية، من أجل إطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى بناء استراتيجية موحدة لمواجهة المرحلة القادمة، لا سيما في ظل التحديات السياسية والإنسانية التي تفرضها الأوضاع في غزة بعد عام من الحرب المدمرة.

وشددت الجبهة على رفضها القاطع لأي وصاية أجنبية على قطاع غزة، معتبرة أن إدارة القطاع يجب أن تكون فلسطينية خالصة، مع مشاركة عربية ودولية في عملية إعادة الإعمار، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية وكرامة الإنسان الفلسطيني.

وختم البيان بالتأكيد على أن وقف إطلاق النار ليس نهاية المعركة، بل بداية مرحلة جديدة من النضال السياسي والميداني من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال الكامل للشعب الفلسطيني.

فلسطين الجبهة الشعبية غزة مصر الاحتلال

