الرئيس الفلسطيني: نريد حل سياسي دائم ينهي الاحتلال لإقامة دولة فلسطين

قال الرئيس الفلسطيني، أنه يأمل أن يشكل الاتفاق خطوة نحو حل سياسي دائم يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ورحبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بالاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بين الجانبين، معتبرة إياه "تقدمًا مهمًا وذو مغزى" نحو إعادة الأسرى إلى ديارهم، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطته لإنهاء الحرب في غزة.

وفي بيان نشره منتدى عائلات الأسرى عبر منصة "إكس"، قال إن الاتفاق "سيسمح للأحياء من الأسرى بالعودة إلى عائلاتهم، وللمتوفين بالعودة إلى إسرائيل لدفنهم بشكل لائق"، مضيفًا أن "هذه خطوة مهمة وذات مغزى نحو إعادة الجميع إلى الوطن، لكن نضالنا لم ينته بعد ولن ينتهي حتى يعود آخر أسير".

ويأتي هذا التطور بعد إعلان ترامب من واشنطن مساء أمس أن إسرائيل وحماس اتفقا على المرحلة الأولى من "خطة ترامب للسلام"، والتي تتضمن وقفًا تدريجيًا لإطلاق النار لمدة 40 يومًا، وبدء عملية تبادل إنساني تشمل النساء والأطفال وكبار السن من الطرفين، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية مكثفة بإشراف دولي.



