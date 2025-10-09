قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية
توك شو

الرئيس الفلسطيني: نرحب بإعلان ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال نرحب بإعلان الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة.

ورحبت عائلات الأسرى الإسرائيليين بالاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه بين الجانبين، معتبرة إياه "تقدمًا مهمًا وذو مغزى" نحو إعادة الأسرى إلى ديارهم، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطته لإنهاء الحرب في غزة.

وفي بيان نشره منتدى عائلات الأسرى عبر منصة "إكس"، قال إن الاتفاق "سيسمح للأحياء من الأسرى بالعودة إلى عائلاتهم، وللمتوفين بالعودة إلى إسرائيل لدفنهم بشكل لائق"، مضيفًا أن "هذه خطوة مهمة وذات مغزى نحو إعادة الجميع إلى الوطن، لكن نضالنا لم ينته بعد ولن ينتهي حتى يعود آخر أسير".

ويأتي هذا التطور بعد إعلان ترامب من واشنطن مساء أمس أن إسرائيل وحماس اتفقا على المرحلة الأولى من "خطة ترامب للسلام"، والتي تتضمن وقفًا تدريجيًا لإطلاق النار لمدة 40 يومًا، وبدء عملية تبادل إنساني تشمل النساء والأطفال وكبار السن من الطرفين، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية مكثفة بإشراف دولي.

وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تمثل "الاختراق التاريخي الذي انتظرناه طويلاً"، مشيرًا إلى أن فريقه عمل بشكل مباشر مع القاهرة والدوحة لتذليل العقبات والوصول إلى التفاهم النهائي في مباحثات شرم الشيخ، التي شهدت مشاركة مصرية–قطرية–أميركية رفيعة المستوى.

الرئيس الفلسطيني ترامب الرئيس ترامب غزة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

هيبتا

الجزء الثاني من فيلم هيبتا يحقق 3 ملايين جنيه في أول يوم عرض

الدكتور عمرو دوارة

وزير الثقافة ينعى المخرج والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة

ليوناردو دي كابريو

فيلم One Battle After Another يحقق أكثر من 100 مليون دولار عالميًا

بالصور

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس
البطاطس
البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
طريقة عمل رول البيض بالخضار..

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

