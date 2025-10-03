مادلين طبر تنعى عمها وتعلن عن موعد ومكان العزاء والجنازة

أعلنت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عن وفاة عمها، مساء أمس الخميس، الموافق 2 أكتوبر، ونعته بكلمات مؤثرة.

وفاة عم مادلين طبر

وكتبت مادلين طبر خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: «ما هذا المساء؟ مات عمي وحبيبي، آخر الكبار المحترمين، عمي سركيس... رجاءً، ترحموا عليه، فقد كان إنسانًا فاضلًا».

وكشفت مادلين طبر عن موعد ومكان العزاء والجنازة: «يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة في كنيسة مار يوحنا المعمدان، زغرتا حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة، تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساء، ويومي السبت والأحد 4 و5 الجاري في صالون كنيسة مار الياس انطلياس ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساءً».

https://www.instagram.com/reel/DPU5AXsCMQf/?igsh=Y2hhMzVvYjRydHN0