دينا ترد على انتقادات أكاديمية الرقص: «الرقص فن ورسالة ويعالج الاكتئاب»

ردت الفنانة دينا في تصريحات تليفزيونية علي الانتقادات التي وجهت الي مدرسة تعليم الرقص الخاصة بها.

وقالت دينا: في أكتر من 100 مدرسة لتعليم الرقص في مصر، اشمعنى أكاديميتي اللي عملت مشكلة، مع أني الوحيدة اللي بعلم الرقص كفن، وجايبه فنانين حقيقيين يدربوا، وعندهم خبرة، لأن الرقص مش بس حركة، ده فن ورسالة، وبيعالج من الاكتئاب، وهدفنا من الأكاديمية غير الفن، إننا ندخل عملة صعبة للبلد، وتخريج راقصين وراقصات قادرين يمثلوا مصر في المحافل الدولية.

وكان آخر أعمال الفنانة دينا هو مسلسل اش اش من بطولة مي عمر، وعرض رمضان الماضي.

المسلسل من بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، انتصار، ، طارق النهري، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السقا، وإيهاب فهمي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.