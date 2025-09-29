قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أحدثهم روجينا.. نجوم تحت قيادة أبنائهم إخراجيا

روجينا وابنتها
روجينا وابنتها
أحمد إبراهيم

شهدت الساحة الفنية ، تعاون عدد من النجوم مع أبنائهم المخرجين فى أعمال فنية مختلفة بين السينما والتلفزيون.

ولعل أبرز هؤلاء النجوم يحيى الفخراني وابنه شادي، وعادل إمام وابنه رامي، وأخيرا أشرف عبد الباقي مع ابنته زينة، وأخيرا روجينا وابنتها مايا زكي، وهو ما نرصده فى التقرير التالي…

روجينا وابنتها 

أعلنت الفنانة روجينا عن مشاركتها في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد يحمل توقيع ابنتها مايا أشرف زكي، في أول تجربة لها بعالم الإخراج الدرامي.

وأوضحت روجينا ، أنها هي من شجعت مايا على خوض التجربة، رغم رفضها في البداية، قائلة: "مايا بتحب السينما وبتحضر حاليًا لفيلم مع المخرج وليد صبري بعنوان (عنب مالح)، لكني طلبت منها تعمل المسلسل، ورغم ترددها وافقت بعد تشجيع من الجميع".

أشرف عبد الباقي وزينة 

ويعد أشرف عبد الباقى أيضا ، من النجوم الذين شاركوا فى أعمال فنية تحت قيادة ابنته المخرجة زينة، حيث تعاونا سويا فى السينما والتلفزيون. 

وقد شارك أشرف عبد الباقي مع ابنته زينة فى فيلم “مين يصدق”، وهو أول تعاون بينهما.

وحقق الفيلم نجاحا كبيرا عند عرضه فى السينما، وشارك بمهرجان القاهرة السينمائي. 

كما يشارك أشرف عبد الباقي فى مسلسل “ولد بنت شايب” الذى من المقرر أن يعرض فى أكتوبر المقبل. 

عادل إمام وابنه رامي إمام

بينما عادل إمام مع رامي كمخرج فى أكثر من عمل فني، وكانت البداية بينهما سينمائية من خلال فيلم "حسن ومرقص" (2008) لعادل إمام، والذي شاركه بطولته النجم الراحل عمر الشريف.

أما فى الدراما التلفزيونية، فقد تعاونا سويا فى 8 أعمال،  حيث كانت البداية مع مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" (2012) وقدما بعدها مسلسل "العراف" (2013).

كما شاركا فى مسلسل "صاحب السعادة" (2014) ومسلسل "أستاذ ورئيس قسم" (2015) ومسلسل "مأمون وشركاه" (2016)  ومسلسل "عفاريت عدلي علام" (2017) ومسلسل "عوالم خفية" (2018)، وآخر الأعمال التى شهدت ظهورهما سويا مسلسل "فلانتينو" (2020)، وكل هذه الأعمال أنتجتها شركة "ماجنوم" للإنتاج الفني، التي أسسها رامي إمام مع هشام تحسين، وركزت على إنتاج أعمال عادل إمام في تلك الفترة.

يحيى الفخراني وابنه شادي الفخراني

بينما تعاون الفنان يحيى الفخراني مع ابنه شادي فى عدد من الأعمال جميعها دراما تلفزيونية، حيث كانت البداية مع مسلسل “الخواجة عبد القادر” (2012) ومرورا بمسلسلات دهشة (2014) وونوس (2016) وأخيرا نجيب زاهي زركش (2021). 

روجينا عادل إمام يحيي الفخراني أشرف عبد الباقي رامي إمام

