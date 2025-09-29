عروض القومي للسينما بالمكتبات المتنقلة احتفالًا بنصر أكتوبر

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، عروضًا سينمائية بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالدقي برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، والسفير رضا الطايفي رئيس مجلس أمناء مكتبة مصر العامة، والأستاذة رانيا شرعان مديرة المكتبة. ويأتي ذلك في إطار الفعاليات المشتركة المقرر إقامتها شهريًا بمكتبة مصر العامة.

وتعرض أفلام "تحية لمقاتل مصر" للمخرج صلاح التهامي، و**"أبطال من مصر"** للمخرج أحمد راشد بالمكتبات المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، وعددها 21 مكتبة بمختلف محافظات مصر، وذلك أيام 4، 5، 6 أكتوبر.

كما يتضمن برنامج الاحتفالية ندوة بعنوان "سينما يوم النصر المجيد"، والتي تستضيف عددًا من أبطال أكتوبر للحديث عن ذكرياتهم في حرب الاستنزاف ومرحلة الإعداد والتجهيز للعبور العظيم في السادس من أكتوبر.

جدير بالذكر أن الفعاليات المشتركة مع مكتبة مصر العامة بالدقي تأتي ضمن الأنشطة الخارجية لمركز الثقافة السينمائية – 36 شارع شريف – التابع للمركز القومي للسينما، وذلك أيام 4، 5، 6 أكتوبر. وتشرف على الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية.