وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
معهد بحوث الإلكترونيات أول مؤسسة مصرية تنال شهادة ISO/IEC 42001:2023 في إدارة الذكاء الاصطناعي
خروج قطار بضائع عن القضبان ببني سويف.. وتحرك عاجل من السكة الحديد |صور
فن وثقافة

شاهد.. ميرنا جميل تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

ميرنا جميل
ميرنا جميل
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة ميرنا جميل ، متابعيها وجمهورها صورة جديدة لها، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا جميل مرتدية ملابس كاجول، ومعتمدة علي الميكب الهادي، فيما لاقت الفيديو إعجاب متابعيها الذين بادروا بوضع القلوب الحمراء.

و أعلنت منصة «Watch It» عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» عن ضيف أحدث حلقات برنامجها الأصلي «فضفضت أوي»، والذي يقدمه المخرج معتز التوني، حيث تحل الفنانة ميرنا جميل ضيفة الحلقة الجديدة المقرر عرضها بعد غدا، الأربعاء.

ونشرت المنصة صورة جمعت التوني بضيفته، مشيرة إلى أن الحلقة ستتضمن حوارًا عفويًا وصريحًا مع ميرنا، تتحدث خلاله عن طفولتها، وبعض تفاصيل حياتها الشخصية، إلى جانب محطات من مشوارها الفني.

ويُعد برنامج «فضفضت أوي» من أحدث إنتاجات منصة Watch It، حيث يقدم للجمهور لقاءات مختلفة مع نجوم الفن بعيدًا عن الطابع التقليدي لبرامج الحوارات.

ويعتمد البرنامج على كشف مواقف طريفة وكوميدية في حياة الفنانين، إلى جانب أسرار لم تعرض من قبل.

البرنامج مكوّن من 30 حلقة تُعرض أسبوعيًا كل يوم أربعاء عبر المنصة الرقمية، واستضاف مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمد رضوان، محمد ثروت، هشام ماجد، عمرو يوسف، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، الدكتور أشرف زكي، محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبدالرحمن «توتا»، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع وغيرهم.

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

