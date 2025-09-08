قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمر فرج وشقيقه في قبضة الأمن.. فيديوهات خادشة تضعهما خلف القضبان
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
فن وثقافة

ميرنا جميل تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

ميرنا جميل
ميرنا جميل
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة ميرنا جميل صورة جديدة على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

وظهرت ميرنا جميل بإطلالة لافتة على البحر، حيث ارتدت فستان احمر طويل شفاف أبرز أنوثتها بأسلوب عصري وجريء.

وكانت قد أعلنت منصة «Watch It»عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» عن ضيف أحدث حلقات برنامجها الأصلي «فضفضت أوي»، والذي يقدمه المخرج معتز التوني، حيث تحل الفنانة ميرنا جميل ضيفة الحلقة الجديدة المقرر عرضها غدًا، الأربعاء.

ونشرت المنصة صورة جمعت التوني بضيفته، مشيرة إلى أن الحلقة ستتضمن حوارًا عفويًا وصريحًا مع ميرنا، تتحدث خلاله عن طفولتها، وبعض تفاصيل حياتها الشخصية، إلى جانب محطات من مشوارها الفني.

ويُعد برنامج «فضفضت أوي» من أحدث إنتاجات منصة Watch It، حيث يقدم للجمهور لقاءات مختلفة مع نجوم الفن بعيدًا عن الطابع التقليدي لبرامج الحوارات. 

ويعتمد البرنامج على كشف مواقف طريفة وكوميدية في حياة الفنانين، إلى جانب أسرار لم تعرض من قبل.

البرنامج مكوّن من 30 حلقة تُعرض أسبوعيًا كل يوم أربعاء عبر المنصة الرقمية، واستضاف مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمد رضوان، محمد ثروت، هشام ماجد، عمرو يوسف، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، الدكتور أشرف زكي، محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبدالرحمن «توتا»، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع وغيرهم.

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

