هسيب الماتش.. داش يحتفل بإعادة عرض "لا مؤاخذة" أول بطولاته السينمائية

روج الفنان الشاب أحمد داش، لعرض فيلم "لا مؤاخذة"، في سينما زاوية اليوم ، في تمام الساعة 7 مساءً، ضمن برنامج عشرين سنة فيلم كلينك، وسيكون هناك نقاش مع "داش" وتدير الحوار الكاتبة والمخرجة يمنى خطاب.

وقال أحمد داش ، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "متحمس جدًا للعرض ده لدرجة إني هسيب الماتش".

وقد كشف الفنان أحمد داش، عن دخوله في علاقة ارتباط رسمي، وذلك خلال ظهوره ببرنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة “أون”.

وأشار داش، إلى أن دبلة الارتباط تُزيّن يده اليمنى حاليًا، مضيفًا أن حفل الزفاف من المنتظر أن يُقام خلال الصيف المقبل.