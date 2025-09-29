قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
معهد بحوث الإلكترونيات أول مؤسسة مصرية تنال شهادة ISO/IEC 42001:2023 في إدارة الذكاء الاصطناعي
خروج قطار بضائع عن القضبان ببني سويف.. وتحرك عاجل من السكة الحديد |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذكرى وفاة الفنانة كوثر العسال.. أيقونة الأدوار الثانية في السينما والدراما

كوثر العسال
كوثر العسال
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة كوثر العسال ، التي ولدت عام 1939، ورحلت في 29 سبتمبر عام 2013، عن عمر يناهز الـ 73 عاما.

وقدمت كوثر العسال، عددًا من الأعمال خلال مسيرتها الفنية، أبرزها "لن أعيش فى جلباب أبى" و"البرنسيسة" و"امرأة في دوامة" وغيرها من الأعمال.

حياة كوثر العسال

بدأت الفنانة كوثر العسال، حياتها الفنية في منتصف الستينيات وبالتحديد عام 1964، وقدمت العديد من الأعمال الفنية ومنها فيلم "حافية على جسر الذهب" و"نحن لا نزرع الشوك" و"شيء من الخوف" و"أنف وثلاث عيون" و"الإرهاب" و"مين يقدر على عزيزة" و"الحرام والوديعة".

حصلت العسال علي شهادة الثقافة عام 1942 ثم التحقت بالمجال الفني من خلال فرقة إسماعيل ياسين لتؤدي معه أدوارا كوميدية تنوعت أدوارها لتتألق دائما في الأدوار الثانية فلم تحصل يوما على البطولة المطلقة ومع ذلك كانت بصماتها واضحة في أي عمل يسند إليها.

المشوار الفني لـ كوثر العسال

بدأت كوثر العسال، حياتها الفنية في منتصف الستينيات وبالتحدي عام 1964 وقدمت العديد من الأعمال الفنية ومنها فيلم حافية علي جسر الذهب ونحن لا نزرع الشوك وشيء من الخوف وانف وثلاث عيون والإرهاب ومين يقدر علي عزيزة والحرام والوديعة.

كما تألقت في الدراما التليفزيونية ومن أعمالها أوراق الورد والقاهرة والناس وأهل الطريق وبنات الثانوية ولن أعيش في جلباب أبي وقالب الخبز ينتصر أحيانا حيث اعتزلت المجال الفني نهائيا بعد نجاحها وتألقها في مسلسل «لن أعيش في جلباب ابي» عام 1996.

زواج كوثر العسال

وتزوجت الراحلة كوثر العسال مرتين، الأولى كانت من الفنان عبد المنعم إبراهيم، واستمر زواجهما لمدة 20 عامًا حتى توفى، ثم تزوجت بعد ذلك من الفنان محمد وفيق، وهو نجل خالتها.

وروى الفنان الراحل محمد وفيق في لقاء متلفز سابق له، قصة حبه لـ كوثر العسال وزواجهما، قائلا إنه "رغم العمر الطويل الذي قضته كوثر مع زوجها عبد المنعم إبراهيم إلا أنني انتظرت على أمل أن يجمعني بها القدر ثانية".

وأضاف الراحل محمد وفيق: "وبالفعل وافقت دون تردد على الزواج مني في نهاية الثمانينيات ليتحقق حلمي الذي استمر ما يقرب عقدين من الزمان".

وتابع: "لقد كانت حلمي وأملي أن يجمع بيننا القدر فقد انتظرتها طويلا فبرغم أنها كانت ابنة خالتي وتسكن في العمارة المقابلة لنا؛ إلا أن القدر فرق بيننا".

كوثر العسال الفنانة كوثر العسل أفلام كوثر العسال أعمال كوثر العسال ذكرى وفاة كوثر العسال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

فيضانات

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

عمرو الليثي

«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي والزمالك

أحمد جلال يكشف مفاجآت في قائمة الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أرشيفية

صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها

ترشيحاتنا

أحكام بالإعدام في إيران

إيران تعدم أحد أهم الجواسيس لإسرائيل

أرشيفية

صحفي بريطاني يحذر من تجميد الأصول الروسية وتحويلها لتمويل عسكري لأوكرانيا

ترامب ونتنياهو

ترامب يدفع بمقترح السلام في غزة خلال محادثاته مع نتنياهو

بالصور

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z

تسريب صور أصغر سيارة مرسيدس رياضية متعددة الاستخدامات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد