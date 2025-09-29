ميرنا جميل تبهر متابعيها بفيديو جديد

شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها وجمهورها فيديو جديد لها، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا جميل مرتدية فستان مفتوح باللون الوردي فيما لاقي الفيديو إعجاب متابعيها الذين بادروا بكتابة التعليقات الإيجابية.

وكانت قد أعلنت منصة «Watch It» عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» عن ضيف أحدث حلقات برنامجها الأصلي «فضفضت أوي»، والذي يقدمه المخرج معتز التوني، حيث تحل الفنانة ميرنا جميل ضيفة الحلقة الجديدة المقرر عرضها بعد غدا، الأربعاء.

ونشرت المنصة صورة جمعت التوني بضيفته، مشيرة إلى أن الحلقة ستتضمن حوارًا عفويًا وصريحًا مع ميرنا، تتحدث خلاله عن طفولتها، وبعض تفاصيل حياتها الشخصية، إلى جانب محطات من مشوارها الفني.

ويُعد برنامج «فضفضت أوي» من أحدث إنتاجات منصة Watch It، حيث يقدم للجمهور لقاءات مختلفة مع نجوم الفن بعيدًا عن الطابع التقليدي لبرامج الحوارات.

ويعتمد البرنامج على كشف مواقف طريفة وكوميدية في حياة الفنانين، إلى جانب أسرار لم تعرض من قبل.

البرنامج مكوّن من 30 حلقة تُعرض أسبوعيًا كل يوم أربعاء عبر المنصة الرقمية، واستضاف مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمد رضوان، محمد ثروت، هشام ماجد، عمرو يوسف، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، الدكتور أشرف زكي، محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبدالرحمن «توتا»، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع وغيرهم.