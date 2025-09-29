تفاصيل حفل افتتاح مهرجان مسرح الهواة في دورته 21 بالسامر

انطلقت أمس على مسرح السامر بالعجوزة، فعاليات مهرجان مسرح الهواة في دورته الحادية والعشرين "دورة الكاتب والفنان الكبير الراحل نجيب سرور"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، حتى 3 أكتوبر المقبل.

افتتح المهرجان اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان رياض الخولي رئيس المهرجان، والشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، مستشار الهيئة العامة لقصور الثقافة للشئون الثقافية والفنية، الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، د. إسلام زكي، رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، عبير الرشيدي مدير المهرجان، ولفيف من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

استهل "اللبان" كلمته مقدما التحية والشكر لوزير الثقافة على رعايته الكريمة للمهرجان ودعمه المستمر لأنشطة الهيئة واحتضان المواهب الشابة وإبراز طاقاتها، معربا عن سعادته بانطلاق دورة المهرجان الذي بات اليوم إحدى العلامات البارزة في خريطة الفعاليات الثقافية التي تحرص الهيئة على تنظيمها سنويا، إيمانا منها بأن المسرح فعل جماعي حي، وجسر حقيقي بين الهواية والاحتراف، ومنصة تعطي لفرق الجمعيات الثقافية فرصة التعبير والإبداع.

وأشار إلى أن المهرجان يمثل احتفاء بتنوع محافظات مصر وما تحمله من طاقات إبداعية، مؤكدا أن الهيئة تجدد العهد مع هذه الدورة على دعم شباب المبدعين، وتوسيع دوائر المشاركة، وفتح آفاق جديدة للتجارب المسرحية التي تنبع من الناس ولأجل الناس، لتجعل من الفن والعمل الأهلي معا صورة صادقة لوعي المجتمع وقدرته على إنتاج الجمال والمعرفة.

وأضاف: نكرم اليوم نخبة من المبدعين والأكاديميين والفنانين الذين أثروا حياتنا الثقافية والفنية بعطائهم، سواء من الأسماء الراسخة في ذاكرة المسرح المصري، أو من الذين تركوا بصمات متميزة بأعمالهم، فضلا عن رموز رحلوا عن عالمنا لكن أثرهم باق في وجداننا، إن هذا التكريم وفاء لهم ورسالة واضحة للأجيال الجديدة بأن قيمة الفن تبقى خالدة ما بقي الإنسان.

واختتم كلمته موجها الشكر للفنان الكبير رياض الخولي رئيس المهرجان، ولأعضاء لجنة التحكيم، ولجنة المشاهدة والندوات، ورئيس تحرير النشرة، متمنيا أن تكون هذه الدورة إضافة حقيقية لمسيرة المهرجان، وأن تحقق هدفها الأسمى في أن يظل المسرح بيتا للإبداع وفضاء للحوار والوعي والجمال.

أما الفنان رياض الخولي، رئيس المهرجان، فوجه الشكر لوزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة وكافة القائمين على تنظيم المهرجان، مؤكدا أن اهتمام الوزارة به يعد التزاما حقيقيا لدعم طاقات الموهوبين، وفتح المسارح أمام أحلامهم، وإتاحة الفرصة لكل صوت جديد أن يسمع، ولكل موهبة أن تجد طريقها إلى الضوء.

وأوضح أن "الهواية هي البذرة الأولى للاحتراف، وأن المسرح لا يزدهر إلا بقلوب مؤمنة به وأرواح صادقة في عطائها، قائلا: نهدي هذه الدورة لكل شاب وشابة جعلوا من خشبة المسرح منبرا للحرية والحياة والجمال، خاصة وأنها تحمل اسم شاعر ومسرحي كبير هو نجيب سرور، الذي ارتبط اسمه بصدق الكلمة وجرأة الموقف وإخلاصه للفن، وترك إرثا باقيا من الفكر والحرية والإبداع سيظل حاضرا في وجدان المسرح المصري والعربي.

من ناحيته، أكد الشاعر الدكتور مسعود شومان أن المهرجان يعد امتدادا لمسيرة حافلة بدأت منذ عام 1996، ليبرهن أن المسرح، وخاصة مسرح الهواة، سيبقى منبعا لا ينضب لاكتشاف المواهب وصقل التجارب الجديدة.

وأضاف أن المهرجان يضم هذا العام تسعة عروض مسرحية يشارك بها مبدعون من مختلف أقاليم مصر، يتنافسون وسط أجواء ثرية بالحوار النقدي، بحضور لجان متخصصة تضم نخبة من الفنانين والأكاديميين، بما يعكس قيمة هذا الفن القادر على إضاءة العقول وفتح الأرواح على مغامرات الفنان المدهشة، وليكون المهرجان مساحة لتبادل الخبرات وترسيخ قيمة الهواية كجذر أصيل للحركة المسرحية المصرية.

وقد بدأت فعاليات الحفل الذي أخرجه الفنان محمد جابر، بعرض فني للفرقة المصرية للموسيقى العربية، أعقبه عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ المهرجان والفنان الكبير الراحل نجيب سرور، ونبذة عن العروض المشاركة، من مونتاج وإخراج محمد شومان. وقدم الحفل أماني عمارة.

وتواصلت الفعاليات مع تكريم الفنان رياض الخولي رئيس المهرجان، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والفنانين، وهم: د. نبيلة حسن، محمد الصاوي، حنان يوسف، ألفت إمام، د. سامية حبيب، عماد العروسي، والمخرجين هشام عطوة، محمد حجاج، والموسيقار د. محمد حسني، بالإضافة إلى تكريم اسم كل من المخرج الراحل السيد فجل، والفنان الراحل محمد شوقي.

كما حضر الفعاليات لجنة التحكيم المكونة من الفنانة وفاء الحكيم، د. عبد الناصر الجميل، المخرج عادل حسان، وأعضاء لجنة المشاهدة المكونة من د. حمدي عطية، الكاتب والناقد عبد الرازق حسين، والمخرج شاذلي فرح، وعدد من قيادات هيئة قصور الثقافة منهم: ، د. هبة كمال، مدير الإدارة العامة للتمكين الثقافي، وسمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، المخرج محمد صابر مدير عام الإدارة العامة للمواهب، وأماني شاكر مدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

ثم قدمت فرقة البسمة لخدمات المعاقين والأيتام وتنمية المجتمع، العرض المسرحي "عصا موسى"، تأليف رضا عواد وإخراج محمد مصطفى.

العرض بطولة: أنس عماد الدين، عبد الله رفعت، ندى طلعت، سيف مرسي، هنا أمين، منير سيد، منة توفيق، عاصم ترك، عصفورة، محمد مغازي، وصفا الهلالي.

وتدور أحداثه حول العادات والمعتقدات في الصعيد، من خلال رؤية درامية تبرز الصراع على العصا بين "موسى" وابنيه "ريان" و"فضل"، وما ينتج عنه من نزاعات دموية وتوترات إنسانية تؤثر سلبا على المجتمع.

يقام مهرجان مسرح الهواة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، والإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، وتقدم عروضه بالمجان، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

ويستقبل مسرح السامر غدا الاثنين، عرضين مسرحيين، الأول في تمام السادسة مساء، بعنوان "آخر مشهد في الحدوتة"، لفرقة الجمعية المصرية لهواة المسرح، تأليف مؤمن عبده وإخراج كمال الدين كمال، يليه في الثامنة مساء عرض مسرحي بعنوان "زائر الثانية عشر" لفرقة جمعية رعاية الثقافة والفنون بقصر ثقافة الزقازيق، تأليف وإخراج أحمد عبد الرازق أبو الغيط.

ويعقبهما ندوة نقدية بمشاركة النقاد والفنانين د. هاني كمال، د. طارق عمار وأحمد خميس.

ويعد "مهرجان مسرح الهواة" أحد أبرز المهرجانات المسرحية التي تحرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنظيمها بشكل سنوي، منذ انطلاق دورته الأولى، ويستهدف تقديم العروض المسرحية المتميزة لفرق الهواة التي تقدمها فرق الجمعيات الثقافية خلال عام، بهدف تشجيع المبدعين في مجال العمل المسرحي على خوض منافسة إبداعية بناءة، ودعم الحركة المسرحية في مختلف أقاليم مصر.