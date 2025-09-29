بـ إطلالات مختلفة.. رشا مهدي تنشر عدة صور لها

شاركت الفنانة رشا مهدي، متابعيها، صورة جديدة لها، حسابها لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية “ستوري”.

وظهرت رشا مهدي، في الصورة، بإطلالة صيفية متميزة، نالت إعجاب متابعيها، وتفاعلوا معها بوضع القلوب الحمراء.

وكانت قد علقت الفنانة رشا مهدي، على تصريحات الفنان سلوم حداد بشأن عدم إجادة الفنانين المصريين اللغة العربية الفصحى.

وكتبت رشا مهدي عبر فيسبوك: "قرأت زي أغلب الناس تصريح الفنان سلوم حداد عن قدرات الفنان المصري في نطق اللغة العربية الفصحى، وما استوقفنيش وقتها لإيماني بحرية الرأي ‏لكن لما شفت المقطع النهاردة، استوقفتني "التريقة" وتقليد اللهجة المصرية بهدف إضحاك الحضور!

‏وتابعت: "وهنا لنا وقفة! ‏في فرق كبير بين "النقد" و“السخرية” ‏النحو والصرف مش بس جيم و چيم ‏النحو والصرف علوم كاملة بتتدرس في كلية “الآداب” ‏النحو والصرف "أدب" واللي من غيره لا الجيم ولا الچيم ليهم أي قيمة".