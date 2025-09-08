قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
مشي عكس وتعدى على مواطن بالضرب.. القبض على سائق توك توك بالإسكندرية
فنان سوري ينتقد عدم إتقان الفنانين المصريين للفصحى| القصة الكاملة

سلوم حداد
سلوم حداد
أثار الفنان السوري سلوم حداد جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية المصرية والعربية بعد تصريحاته الأخيرة التي شكّك فيها بقدرة الممثلين المصريين على إتقان اللغة العربية الفصحى.

وخلال مشاركته في إحدى الندوات، قال سلوم حداد إن «غالبية الممثلين المصريين لا يجيدون الفصحى»، مستثنيًا أسماء قليلة مثل الراحلين نور الشريف وعبد الله غيث.


وسخر سلوم حداد  من طريقة نطق بعض الجمل، معتبرًا أن الأداء اللغوي غير سليم ويؤثر على قيمة العمل الفني.

التصريحات قوبلت بموجة انتقادات حادة من فنانين ونقاد مصريين من خلال تصريحات صحفية وعبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى رأس المنتقدين، وصف المؤلف عمرو محمود ياسين ما قاله سلوم حداد بأنه “سقطة”، مؤكدًا أن المسرح المصري مليء بـ”أباطرة اللغة الفصحى”.

فيما استبقى نقيب الممثلين أشرف زكي ببيت شعري لاذع: “يا أيها الرجل المعلم غيره… هلّا لنفسك كان ذا التعليم”.

بينما وجّه الفنان محمد علي رزق رسالة مباشرة لحداد قائلاً: «فيه فنانين مصريين بيتكلموا الفصحى مليون بالمئة… فياريت حضرتك متتكلمش عن حاجة إنت مش عارفها».

كما وصف الناقد طارق الشناوي تصريحات حداد بأنها “مبالغة وتعميم خاطئ”، في حين اعتبر المخرج حسني صالح أن كلامه ينم عن “غرور وصلافة”، مشيرًا إلى أن مصر ستظل منبع اللغة والفن.

تصريحات سلوم حداد فتحت بابًا واسعًا للنقاش حول أداء الفصحى في الدراما العربية، لكنها في الوقت نفسه أعادت التأكيد على مكانة الفن المصري التاريخية كرافد أساسي للحفاظ على اللغة العربية وإبرازها عبر المسرح والسينما والتلفزيون.

يُعد الفنان السوري سلوم حداد واحدًا من أبرز وجوه الدراما السورية والعربية، وُلد في مدينة حلب عام 1953، وبدأ مسيرته الفنية في منتصف سبعينيات القرن الماضي بعد تخرّجه من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق.


عُرف سلوم حداد بقدرته على تجسيد الشخصيات التاريخية والاجتماعية، حيث لمع اسمه في مسلسلات مثل الزير سالم، الكواسر، أخوة التراب، وسفر الحجارة.

