قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كلهم بيحبوا مودي.. مفاجأة الفنان ياسر جلال في رمضان 2026

ياسر جلال
ياسر جلال
قسم الفن

كشف الفنان ياسر جلال عن تفاصيل مسلسله الرمضاني الجديد لموسم 2026 الذي من المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.


ونشر الفنان ياسر جلال صورة للأبطال المشاركين في مسلسله الرمضاني الجديد "كلهم بيحبوا مودي" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.


يشارك في بطولة مسلسل ياسر جلال كل من الفنانة القديرة ميرفت أمين، أيتن عامر، محسن منصور، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع وغيرهم.

ينتظر الفنان ياسر جلال عرض مسلسله الجديد خلال الفترة المقبلة الذي انشغل في تصويره مؤخرا. ويطرح خارج الموسم الرمضاني.

‎مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخصية ضابط شرطة،  إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.
‎مسلسل جودر
‎وكانت أحدث أعمال ياسر جلال هو مسلسل جودر٢ الذى شارك به فى ماراثون رمضان الماضي. 
‎مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.
‎المسلسل يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

ياسر جلال رمضان 2026 ميرفت أمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية

ترشيحاتنا

الفنان كريم مغاوري

كريم مغاوري يطمئن الجمهور ويكشف عن موعد خروجه من المستشفى

سلوم حداد

فنان سوري ينتقد عدم إتقان الفنانين المصريين للفصحى| القصة الكاملة

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتألق بإطلالات ملكية بعد نجاح ألبومها حلم.. شاهد

بالصور

بيض مخفوق بلون وردي جذاب .. طريقة مبتكرة لإفطار صحي

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي

تفاصيل السباق العربي نحو جائزة الأوسكار .. قائمة الترشيحات

فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36

النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

محافظ الشرقية يزور مدينة القرين ويُفاجئ الأطباء والعاملين بالمستشفى المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد