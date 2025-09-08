كلهم بيحبوا مودي.. مفاجأة الفنان ياسر جلال في رمضان 2026

كشف الفنان ياسر جلال عن تفاصيل مسلسله الرمضاني الجديد لموسم 2026 الذي من المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.



ونشر الفنان ياسر جلال صورة للأبطال المشاركين في مسلسله الرمضاني الجديد "كلهم بيحبوا مودي" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.



يشارك في بطولة مسلسل ياسر جلال كل من الفنانة القديرة ميرفت أمين، أيتن عامر، محسن منصور، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع وغيرهم.

ينتظر الفنان ياسر جلال عرض مسلسله الجديد خلال الفترة المقبلة الذي انشغل في تصويره مؤخرا. ويطرح خارج الموسم الرمضاني.

‎مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخصية ضابط شرطة، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

‎مسلسل جودر

‎وكانت أحدث أعمال ياسر جلال هو مسلسل جودر٢ الذى شارك به فى ماراثون رمضان الماضي.

‎مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

‎المسلسل يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتي "شهريار وجودر المصري"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحي، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.