شريف منير يعلق على ارتداء ابنته أسما الحجاب: ربنا يثبتك ويرضى عنك

علق الفنان شريف منير على ارتداء ابنته أسما الحجاب، حيث نشر صورة لها بالحجاب عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب معلقًا:

"ألف مبروك لبنتي الحبيبة أسما.. ربنا يثبتك ويرضى عنك يا حبيبتي."



كانت الإعلامية اسما شريف منير أعلنت ارتدائها الحجاب بعد شهرين من زواجها ، مؤكدة أنها تشعر بالراحة الشديدة بعد اتخاذ هذا القرار.

ونشرت اسما عدد من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام وهى مرتدية الحجاب وكتبت معلقة: “الحمدلله مكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي بس كنت حاسة من جوايا ان دي الخطوة الصح"