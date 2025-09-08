قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
فن وثقافة

أول ظهور للفنانة رنا رئيس في المستشفى بعد السيطرة على النزيف

قسم الفن

نشر أشقاء الفنانة رنا رئيس من المستشفى بعد خروجها من العمليات مساء أمس والسيطرة على النزيف الذي تعرضت له.


وتعرضت الفنانة رنا رئيس لوعكة صحية وتجري عملية جراحية دقيقة أمس، بعد معاناتها مع النزيف  المستمر لعدة أيام.


وقالت منة رئيس شقيقة رنا رئيس في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد:" منة أجهضت طفلها الأول منذ حوالي شهر واستمر النزيف منذ وقتها وتدخل حالياً غرفة العمليات لإجراء منظار والاطمئنان على حالتها".


واحتفلت رنا رئيس خلال الساعات الماضية بعيد ميلاد شقيقتها منة  ونشرت عدد من الصور والتهنئات عبر انستجرام.


‎حرص عدد كبير من نجوم الفن والأغنية على مشاركة الفنانة رنا رئيس ويسري على الاحتفال بزفافها داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة في مايو الماضي.


‎خطفت رنا رئيس الأنظار بمجرد ظهورها في بداية الحفل مرتدية فستان زفاف خطف أنظار الجميع للعالمي هاني البحيري الذى استغرق في تصميمه قرابة 5 شهور من التل الفرنسي ومرصع بحبات اللؤلؤ الصغيرة بالإضافة إلى الكريستال الشفاف.


‎حضر الحفل د.أشرف زكي وحرمه روجينا ،ماجد المصري، إيهاب فهمي، ماجد الكدواني، المخرج مجدي الهواري وحرمه، أسامة ابو باشا وحرمه سلوي عثمان ، ريهام عبد الغفور، بشرى، أمير شاهين، مي نور الشريف، هند عبد الحليم وعبير منير ومصطفي كامل وحرمه دنيا عبد العزيز، المنتج أحمد أيوب ، أحمد زاهر وابنته ملك، مصطفى عماد ومؤمن نور بالاضافة إلى عدد كبير من الشباب من أصدقاء العروسين ممن شاركهما وصلات الغناء والرقص المتواصل حتي الساعة الأولي من صباح اليوم التالي.

‎قام بإحياء فقرات الحفل من نجوم الأغنية تامر حسني ،مصطفي حجاج ، كارمن سليمان و مطرب المهرجانات حسن شاكوش والرقصة الا كوشنير بالإضافة إلي رقصة مجاملة من دينا.

رنا رئيس حالة رنا رئيس عائلة رنا رئيس

بيض مخفوق بلون وردي جذّاب: طريقة مبتكرة للإفطار صحي
فيلم فلسطين 36
محافظة الشرقية
محافظ الشرقية
