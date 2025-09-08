برومو الجزء الثالث من سلسلة Knives Out يكشف عن جريمة قتل داخل كنيسة

كشفت منصة نتفليكس عن البرومو الرسمي لفيلمها الجديد Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery، ثالث أجزاء السلسلة البوليسية الشهيرة التي يؤدي بطولتها النجم البريطاني دانيال كريج بدور المحقق “بونوار بلان”.

يبدأ الإعلان الدعائي بمشهد داخل كنيسة قديمة، حيث يصف صوتٌ غامض ما يحدث بأنه “الجريمة المستحيلة”.



ويظهر المحقق “بلان” بملامح جديدة وشعر أطول، بينما يتأمل مسرح جريمة ينذر بقضية أعقد وأكثر قتامة من مغامراته السابقة.

إلى جانب دانيال كريج يشارك في الفيلم نخبة من النجوم من بينهم: جوش أوكونور في دور الكاهن الشاب “جَد دوبلينتسي”، وجوش برولين بشخصية “جيفرسون ويكس”، وجلين كلوز بدور “مارثا دولاكروا”، إضافة إلى ميلا كونيس، جيريمي رينر، كيري واشنطن، أندرو سكوت، وكايل سبيني.

عوض الفيلم لأول مرة عالميًا في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي يوم 6 سبتمبر، قبل أن يصل إلى دور السينما بتاريخ 26 نوفمبر. وسيبدأ عرضه عبر نتفليكس ابتداءً من 12 ديسمبر المقبل.

البرومو لاقى إشادة واسعة من النقاد الذين اعتبروا أن الجزء الثالث يبدو الأكثر طموحًا وظلامًا في السلسلة حتى الآن.