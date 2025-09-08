الخميس.."الإنشاد الديني" تحيي حفلا بدمنهور ضمن الاحتفالات بذكرى المولد النبوي

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا لفرقة الإنشاد الديني، وذلك في التاسعة مساء يوم الخميس المقبل على مسرح أوبرا دمنهور .

ويأتي الحفل استمرارا لاحتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من الأناشيد والتواشيح والإبتهالات الروحانية إعداد وتحفيظ حسام صقر منها توشيح تجلى مولد الهادى لـ على محمود ، يا رسول الله يا حبيبنا لـ محمد ثروت، يا منى عينى لـ أحمد عبد الله ومن التراث أنا لها - و يا أيها النبى وغيرها .. أداء المنشدين أشرف زيدان، فارس عبد العال، أحمد نافع، كريم زيدان، حسام صالح، بلال مختار، أحمد حسن، محمد حسين .

ويعبر الحفل عن رسالة وزارة الثقافة ودار الأوبرا الهادفة إلى مشاركة المجتمع المناسبات الدينية التى تعكس عمق الهوية المصرية وأصالتها لتظل عطور الابتهالات والتواشيح زادا للروح ونافذة يطل منها الجمهور على أجواء من السمو والإيمان.