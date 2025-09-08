محمود سعد يشارك جمهوره صورا مع سميرة أحمد

نشر الإعلامي محمود سعد عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» مجموعة صور برفقة عدد من النجوم، وكان أبرزها ظهوره مع الفنانة القديرة سميرة أحمد.

وكتب سعد معلقًا على الصور: «صباح جميل مع الفنانة الكبيرة والعزيزة جدًا سميرة أحمد».

وفي سياق آخر قال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" تاريخ سميرة أحمد الفني يصلح أن يقال عليه تاريخ مشرف بامتياز ".

وتابع تامر امين :" معتقدش فيه عمل واحد تخجل منه سميرة احمد ومفيش إطلالة فنية لها لم تضف شيئا وكل اعمالها مشرفة ومحترمة ".

واكمل تامر امين : "سميرة أحمد حققت إنجاز العمر المشرف والجميل وسميرة احمد عملت اعمالا تعتبر علامات في السينما والتليفزيون".

ولفت تامر امين :" اعتبر نفسي صديق للفنانة سميرة احمد واحبها على المستوى الانساني وهي من أطيب الناس ".