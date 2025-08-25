سمعت صوتها.. محمود سعد يعلن عودة أنغام لأرض الوطن

أعلن الإعلامي محمود سعد وصول انغام الي ارص مصر.

وكتب سعد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" من الطائرة على أرض مصر سمعت صوت انغام وقلت لها حمد الله على السلامة نورتي بلدك.. وصوتها جميل ومتألق كالعادة.. ".

طمأن الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، الجمهور على حالتها الصحية.

وأوضح والد أنغام في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "أنغام الحمد لله بخير حاليًا وأفضل من الأول بكتير".

وأضاف والد أنغام: "لسه مش عارف هترجع من السفر النهارده من ألمانيا إلى مصر ولا، لكن بطمن كل جمهورها إنها الحمد لله بخير، وشكرًا لكم ولحبكم".

يُذكر أن الإعلامي محمود سعد كشف -كعادته- عن تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، بعد زوال مرحلة الخطر وبدء تعافيها.