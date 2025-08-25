بعد عودتها إلى مصر.. شقيق أنغام يكشف تفاصيل تواصله معها وماذا قالت؟

كشف المؤلف الموسيقي خالد سليمان، تفاصيل حالة شقيقته النجمة أنغام، بعد انتشار خبر عودتها إلى مصر اليوم.

وقال شقيق أنغام، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنه تواصل مع شقيقته أنغام، قبل يومين وأبلغها دعوات جمهورها ومحبيها لها، واطمأن على حالتها الصحية، مشيرا إلى أنه لم يعلم خبر عودتها إلى مصر إلا اليوم وأنه لن يتمكن من استقبالها في مطار بالعلمين بالساحل الشمالي لأنه متواجد حاليا بالقاهرة، لكنه سوف يذهب لزيارتها في منزلها للاطمئنان عليها.

عودة أنغام

أكدت مصادر مقربة من النجمة أنغام، عودتها إلى مصر في الثامنة مساء اليوم الإثنين 25 أغسطس، عبر مطار العلمين.

وكشفت المصادر، أن أنغام سوف تستقر في منزلها بالساحل الشمالي، بعد استكمال رحلة علاجها في ألمانيا.

حالة أنغام

كشف الإعلامي محمود سعد- كعادته- عن تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام؛ بعد زوال مرحلة الخطر وبدء تعافيها.

وقال محمود سعد، في فيديو له، اليوم، عبر “فيس بوك”: "تواصلت مع راندا، مديرة أعمال أنغام، وأخبرتني بأن ننائج التحاليل جيدة، والأزمة مرت بسلام، وقريبا ستغادر ميونيخ لتعود إلى مصر".

ومَدَحَ محمود سعد، في مسيرة الفنانة أنغام، وأنها تستحق كل التقدير والاهتمام، مشيدا بدعم جمهورها لها خلال هذه الأزمة.

وسبق أن تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية، أثارت قلق جمهورها، إذ تبين أنها تعاني من ورم حميد في البنكرياس، تم اكتشافه؛ بعد معاناتها من آلام في الجهاز الهضمي، وكانت أحيانًا تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وأُجريت لها أول عملية في ألمانيا، أُزيل خلالها الجزء الأكبر من الورم عن طريق المنظار من خلال الفم وصولًا إلى المعدة ثم البنكرياس.

وفي وقت لاحق، لاحظ الأطباء أن الورم زاد حجمه؛ ما استدعى إجراء عملية ثانية “أكثر تعقيدًا” لإزالته، بالإضافة إلى جزء صغير من البنكرياس.