محدش بلغني راجعة مصر إمتى.. والد أنغام لـ صدى البلد: بنتي بخير | خاص

طمأن الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، الجمهور على حالتها الصحية.

وأوضح والد أنغام في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "أنغام الحمد لله بخير حاليًا وأفضل من الأول بكتير".

وأضاف والد أنغام: "لسه مش عارف هترجع من السفر النهارده من ألمانيا إلى مصر ولا، لكن بطمن كل جمهورها إنها الحمد لله بخير، وشكرًا لكم ولحبكم".

يُذكر أن الإعلامي محمود سعد كشف -كعادته- عن تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، بعد زوال مرحلة الخطر وبدء تعافيها.

وقال محمود سعد، في فيديو له عبر “فيس بوك”: "تواصلت مع راندا، مديرة أعمال أنغام، وأخبرتني بأن نتائج التحاليل جيدة، والأزمة مرت بسلام، وقريبًا ستغادر ميونيخ لتعود إلى مصر".

وأشاد محمود سعد بمسيرة الفنانة أنغام، مؤكدًا أنها تستحق كل التقدير والاهتمام، ومشيدًا بدعم جمهورها لها خلال هذه الأزمة.

وسبق أن تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية أثارت قلق جمهورها، إذ تبين أنها تعاني من ورم حميد في البنكرياس، تم اكتشافه بعد معاناتها من آلام في الجهاز الهضمي، والتي كانت أحيانًا تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وأُجريت لها أول عملية في ألمانيا، أُزيل خلالها الجزء الأكبر من الورم عن طريق المنظار من خلال الفم وصولًا إلى المعدة ثم البنكرياس.

وفي وقت لاحق، لاحظ الأطباء أن الورم زاد حجمه، ما استدعى إجراء عملية ثانية أكثر تعقيدًا لإزالته، بالإضافة إلى جزء صغير من البنكرياس.